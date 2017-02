VIOS wint ook voor Kees Dekker

Foto Marc Moussault Sam Bruin heeft de bal eerder gespot dan Mitchel Dieterman van SRC.

WARMENHUIZEN - Het is dat de paal, lat en doelman Roy van Ek voor VIOS in de weg stonden om het overwicht tegen SRC in cijfers uit te drukken. De 1-0 zege op de Schagenaren was, met name op basis van de eerste helft, nipter dan logisch leek.

Door Cas Broxtermansport.sc@hollandmediacombinatie.nl - 27-2-2017, 7:00 (Update 27-2-2017, 7:00)

VIOS dacht tijdens een minuut stilte voor aanvang aan Kees Dekker, een clubman die kleinzoons Coen Filee (20) en Swen Dekker (17) omschreven als ‘de grootste supporter’. Beide jongens zijn op jonge leeftijd onomstreden...