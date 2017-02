Hollandia T verzekerd van nacompetitie

MIDDENMEER - Het gaat Hollandia T momenteel voor de wind. Nadat deze ploeg al eerder de koppositie overnam van de buren uit Warmenhuizen, werd nu dankzij de 0-3 winst op Flevo bovendien de tweede periode veiliggesteld.

Door Irene Bunel - 26-2-2017, 21:18 (Update 26-2-2017, 21:18)

Dat vooral de tweede helft niet om naar huis te schrijven was, maakte trainer Larbi Loukou niet uit. ,,Ik ben hartstikke tevreden, want we pakken de periode. Het is niet goed hoe we vandaag hebben gespeeld, maar we winnen en we hebben slechts twee kansjes weggeven....