VZV kent plek aan de handbaltop

Archieffoto Patrick Hogervorst Britt Stegers houdt het handballen wegens schouderproblemen voor gezien.

’T VELD - Maedilon/VZV is de kampioenspoule in de eredivisie handbal begonnen met een verwachte nederlaag bij Quintus, outsider voor de landstitel. Toch werd er, in tegenstelling tot het competitietreffen 5 november vorig jaar (38-18), nu veel beter weerstand geboden: 31-23.

Door Johan Koorn - 26-2-2017, 21:16 (Update 26-2-2017, 21:16)

Hierdoor werd ook cijfermatig uitgedrukt dat VZV als promovendus tegen de top een positieve leercurve laat zien. Maar de realiteit op dit moment bovenin de handbalcompetitie is dat Quintus, samen met VOC en Sercodak/Dalfsen, de prijzen verdelen. Daaronder zal VZV met...