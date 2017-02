Klaar voor nieuw experiment

Foto Marc Moussault Het veertienjarige schaatstalent Isabel Grevelt maakt zich op voor haar laatste periode als C-junior.

PETTEN - Zelfs als ze ziek is, laat ze de meesten achter zich en ook schaatstalenten die meer trainingsarbeid verrichten, zien alleen de achterkant van haar ijzers. Met de veertienjarige Isabel Grevelt uit Petten hebben de regio en vooral haar Alkmaarsche IJsclub een flinke groeibriljant in huis.

Door Paulo Ramlersport.sc@noordhollandsdagblad.nl - 24-2-2017, 8:00 (Update 24-2-2017, 8:00)

Zij gaat haar laatste periode als C-junior in. Vanaf volgend seizoen maakt de talentvolle schaatsster onderdeel uit van de B-jeugd. Het is haar om het even. ,,Ik heb er vooral zin in. Een nieuwe uitdaging....