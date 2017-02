Meer dan één sport bij Noordkop Skating

Foto Martin de Haan Jasper Stam in actie namens Noordkop Skating tijdens de Volharding Bokaal, waar de club als tweede eindigde.

WAARLAND - Multidisciplinair. Dat is het woord waarin samengevat is wat Noordkop Skating - amper twee jaar oud, maar nu al bezig een flinke naam op te bouwen in de regionale sportwereld - anders maakt dan andere clubs.

Door Robin Kaandorp - 17-2-2017, 22:43 (Update 17-2-2017, 22:43)

,,Tot nu toe moesten sporters die deze verschillende takken van sport wilden doen, terecht bij meerdere verenigingen. Wij hebben een totaalpakket", vertelt Arie Jan Brommer, bestuurslid technische zaken en wedstrijden van de vereniging, die niet echt een centrale plek heeft. ,,Maar zoals de naam...