André Molenaar maakt seizoen af bij ZAP

BREEZAND - André Molenaar maakt het seizoen als hoofdtrainer af bij ZAP.

Door Ruud Ramler - 17-2-2017, 14:28 (Update 17-2-2017, 14:55)

Donderdagavond al leidde de tussentijdse vervanger van de weggestuurde André Rijnders de laatste training voor de thuiswedstrijd van zondag tegen Alkmaarsche Boys.

Molenaar, die eerder al eens de A junioren van ZAP onder zijn hoede had, is in Breezand ook verantwoordelijk voor de C’s. Dat blijft hij doen naast zijn tijdelijke werkzaamheden waarbij de coach zich gesteund weet door assistent Ossip Wijnker.