Fortuin walhalla voor darters

BARSINGERHORN - Café De Fortuin wordt omgebouwd tot walhalla voor de darters. Die worden uitgenodigd voor een koppeltoernooi dat zaterdagavond 25 februari op de agenda staat.

Door Ruud Ramler - 16-2-2017, 17:52 (Update 16-2-2017, 17:52)

De organisatie is stevig van plan er een oergezellig evenement van te maken in Barsingerhorn. Vooraf inschrijven hoeft niet, liefhebbers kunnen zich ter plekke aanmelden vanaf 19 u. Een uur later begint het eigenlijke toernooi dat onder leiding staat van dartvereniging Fortuinlijk.

Geldprijzen

Meedoen kost tien euro per koppel. Wie tot de winnaarsronde doordringt doet mee om geldprijzen. De verliezers strijden in hun poule om andere, leuke, attenties.