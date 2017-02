Trainer Van Sauers naar DWOW

WIERINGERWERF - Gregory van Sauers wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van DWOW. De West-Fries uit Wognum volgt bij de, nu nog, derdeklasser Eric van Geemen op.

Door Ruud Ramler - 16-2-2017, 14:21 (Update 16-2-2017, 14:42)

Niet voor het eerst wordt in Wieringerwerf een voor deze regio nieuwe naam geïntroduceerd. Van Sauers is nu nog werkzaam bij SEW, dat eveneens in 3A uitkomt.

Het is zijn tweede seizoen daar. Eerder had hij in Nibbixwoud de A junioren al eens onder zijn hoede. Voor hij de eerste selectie kreeg toegewezen was Van Sauers...