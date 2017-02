Zeeuw volgt coach Eilers op bij Geel Zwart

’T ZAND - Coach Hans Eilers wordt aan het eind van het handbalseizoen bij Geel Zwart opgevolgd door John Zeeuw van nu nog KSV.

Door Johan Koorn - 16-2-2017, 13:35 (Update 16-2-2017, 14:00)

Dat is deels het gevolg van een afspraak die de coach reeds in de aanloop naar deze competitie in ’t Zand maakte. Mede vanwege een lange reis die hij begin 2018 had gepland.

Nu blijkt dat deze trip korter uitpakt dan de anderhalve maand die er eerder voor was uitgetrokken. Dat maakt het mogelijk te blijven, voor de trainer die meent ook nog niet klaar te zijn met het handbalspelletje in het algemeen en zijn werkzaamheden bij de hoofdklasser in bijzonder.

Toen Eilers dat kenbaar maakte bij Geel Zwart bleken de onderhandelingen van die club met Zeeuw al in een vergevorderd stadium. Eilers staat nu open voor een andere uitdaging.