Overtuigende zeges van herenteams Dinto

WARMENHUIZEN - De hoogste herenteams van Dinto hebben zeer overtuigend gewonnen. De opmars van De Nijs/Dinto in de promotieklasse werd onderstreept via een 1-3 zege bij Ardea in Heerhugowaard. Koploper Dinto 2 maakte in de eigen Doorbraak met dezelfde cijfers korte metten met VCH .

Door Erik Poel - 16-2-2017, 13:32 (Update 16-2-2017, 13:32)

,,We hebben de laatste weken de slag echt te pakken", blikte middenaanvaller Nico van der Gragt van Warmenhuizer hoofdmacht tevreden terug. ,,Ardea stond net boven ons en is in eigen huis een lastige ploeg die zijn kracht...