De Slag om Westerland nieuw initiatief

Archieffoto Een deel van het parcours zal aan de Vikingtour herinneren.

WESTERLAND - Drie jaar na de Vikingtour is er de Slag om Westerland. Over onverharde wegen en met een verraderlijk klimmetje nabij het hoogste punt van Wieringen, op twaalf meter boven NAP. Uitdagend genoeg om zondag 9 april een sterk deelnemersveld naar het voormalige eiland te lokken. ,,Iedereen kan uit de voeten’’, denkt organisator Maurice IJlstra. ,,Maar als altijd zullen de besten uiteindelijk ongetwijfeld boven komen drijven.’’

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 15-2-2017, 7:00 (Update 15-2-2017, 7:00)

Er is in het peloton maximaal plaats voor honderd renners. De inschrijving is inmiddels geopend...