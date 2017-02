Nina Kruijer weer ronde verder

LIVERPOOL - Na een onwennige aanloop heeft Nina Kruijer de smaak tijdens haar tournee door Engeland inmiddels helemaal te pakken.

Door Ruud Ramler - 14-2-2017, 13:25 (Update 14-2-2017, 13:25)

En slaat zich weer vertrouwd en met zeges door de partijen op het tenniscourt. Zoals deze week in de Aegon GB Pro-Series Wirral waar de professional uit Schagerbrug de tweede ronde van het hoofdtoernooi heeft bereikt. Na een dubbel succesnummer in de kwalificaties moest Miyabe Inoue er aan geloven nu het toernooi serieus begint te worden. De Japanse, ooit bij de beste driehonderd van de wereld, is inmiddels afgezakt naar plek 568 maar weet nog altijd van wanten. Een uitstekende prestatie dus van Kruijer die haar weg woensdag ook in de kwartfinale van het dubbelspel vervolgt.