VZV weer tegen Dalfsen in de beker

’T VELD - Net als twee jaar geleden staat VZV in de kwartfinale van de handbalbeker tegenover Dalfsen.

Door Johan Koorn - 13-2-2017, 15:17 (Update 13-2-2017, 15:17)

Verschil met toen is dat het nu op 7, 8 of 9 maart om twee eredivisieclubs gaat die elkaar in ’t Zijveld treffen. Destijds was de tweededivisieclub uit ’t Veld met 21-46 kansloos.

Afgelopen weekeinde speelden de teams nog voor de competitie tegen elkaar en won Dalfsen met 40-22.