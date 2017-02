Pieter van der Geest heeft soms aan één beurt genoeg

’T VELD - Pieter van der Geest van biljartvereniging BCS heeft zich zeer overtuigend geplaatst voor de nationale finale libre groot, volgende maand in Rosmalen.

Door Ruud Ramler - 13-2-2017, 14:34 (Update 13-2-2017, 14:34)

De Veldtemer verloor in de voorronde van de titelstrijd in deze spelsoort één keer en schreef drie partijen op zijn naam. Van der Geest maakte vooral indruk toen hij een partij, waarin de biljarters 300 caramboles moeten maken, in één beurt uitmaakte, Totaal maakte Van der Geest 1189 punten van de gevraagde 1200. Zijn gemiddelde na vier partijen was 78.

Ruim voldoende om zich over vier weken in Rosmalen te melden waar dan het Nederlands kampioenschap wordt betwist.