Zilver op NK groot succes Pleuni Cornelisse

Foto Merieke Bredewold Pleuni Cornelisse (links) naast goud en twee keer brons.

SCHAGEN - Alleen de regerende kampioen hield haar er onder op de Nederlandse titelstrijd -21 in de zo van concurrentie doordrenkte klasse tot 57 kg. Pleuni Cornelisse ging, in de kleuren van het Haarlemse Kenamju, voor goud maar was uitermate trots met zilver. Zeker omdat het kwam in een meetmoment voor plaatsing voor de European Cup.

Door Ruud Ramler - 12-2-2017, 23:17 (Update 12-2-2017, 23:17)

De Schagense, die de eerste ronde vrij kreeg, begon het toernooi tegen Egerter uit Oost Nederland. Zoals altijd zette Pleuni meteen in met aanvallend judo en...