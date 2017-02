Linda Hurkmans valt op NK van podium

WARMENHUIZEN - Linda Hurkmans had er op voorhand al wel rekening mee gehouden dat ze onttroond zou worden. Maar de regerende kampioene hoogspringen had bij het NK indoor wel ingezet op het podium van omnisport Apeldoorn. Ook dat zat er niet in. ,,Het was dramatisch.’’

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 12-2-2017, 20:15 (Update 12-2-2017, 20:15)

Meer dan een vijfde plek resteerde er niet in voor de troef die het vak leerde bij het Warmenhuizer Nova. Net als de nummer vier kwam ze tot een hoogte van 1.73 m. ,,Maar met veel meer...