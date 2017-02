De Boemel volhardt in achtervolging

Foto Marc Moussault De Boemel ondervond geen schade van de aangepaste opstelling.

TUITJENHORN - In een bijzondere opstelling heeft de Dreu/de Boemel drie belangrijke punten vergaard tegen het altijd gevaarlijke MOVE uit Monnickendam: 3-2.

Door Erik Poel - 12-2-2017, 19:12 (Update 12-2-2017, 19:12)

Door de afwezigheid van de vaste spelverdeler Olaf Buter moest er een vervanger gezocht worden. De spelverdeler van het tweede team was niet beschikbaar, dus besloot volleybalcoach Eric den Boef zelf de schoenen aan te trekken. ,,Er was geen andere optie. Daarom ging deze ’oude gek’ maar aan de gang. Het werd een lange wisselvallige pot, waar we goed startten...