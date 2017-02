Mijlpaal VZV in eredivisie

’T VELD - Dat het verschil tussen de top en subtop in de eredivisie handbal groot is, werd door Sercodak/Dalfsen en Maedilon/VZV nog maar eens onderstreept, 40-22.

Door Johan Koorn - 12-2-2017, 19:04 (Update 12-2-2017, 19:04)

Toch was van chagrijn geen enkele sprake. De vrouwen uit 't Veld hebben zich, omdat Westfriesland SEW verloor bij VOC en Cabooter/Venlo bij E en O, definitief geplaatst voor de kampioenspoule. De top zes neemt het in deze nacompetitie nog een keer thuis en uit tegen elkaar op. ,,Een mijlpaal’’, is coach Betty Plasmeyer logischerwijs...