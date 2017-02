Pien Smit komt terug met marathontitel

PR Foto Waarlandse Pien Smit kan juichen. Het goud is binnen.

SCHAATSEN - Pien Smit uit Waarland was bij de Nederlandse kampioenschappen jeugdmarathon voor schaatsers van 12 tot 18 jaar een overtuigende winnares. Bij de meisjes C was er een bronzen plak voor Wieringerwerfse Evelien Vijn, eerstejaars in dit veld.

Door Ruud Ramler - 12-2-2017, 18:55 (Update 12-2-2017, 18:55)

Pien Smit versnelde bij de meisjes pupillen A net voor de laatste bocht. Het was voldoende om de titel mee naar Waarland te mogen nemen. Esmée Brommer (Noord-Scharwoude) werd hier knap vijftiende.

Er stond in Den Haag een grote regionale vertegenwoordiging op het ijs....