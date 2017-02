John Nolten mag nationaal bandstoten

BILJARTEN - John Nolten heeft zich geplaatst voor het Nederlands kampioenschap bandstoten vierde klasse klein. De biljarter van KOT uit Dirkshorn werd weliswaar tweede in de door favoriet Klaas Neuvel gewonnen gewestelijke finale, maar de nummer één is 17, 18 en 19 maart verhinderd als het nationaal helemaal losgaat.

Door Ruud Ramler - 12-2-2017, 18:54 (Update 12-2-2017, 18:54)

Nolten dicteerde de titelstrijd, tót de laatste ronde. Met zes winstpartijen ging de Dirkshorner soeverein aan de leiding. In de wetenschap dat in Neuvel de gevaarlijkste klant van dit toernooi nog wachtte. De nummer één van de plaatsingslijst uit Grootebroek was in café de Welkomst van Onderdijk als enige in staat om John Nolten een nederlaag toe te brengen. Beiden finishten daardoor, ver voor de rest, op twaalf matchpunten. Het betere moyenne bracht Neuvel de titel maar verschaft de nummer twee uit Dirkshorn doorgang naar de nationale titelstrijd. Een terechte beloning voor de man die als nummer vijf werd binnengelaten in het door de Opkomst georganiseerde toernooi. Maar in drie dagen van topvorm scherpte hij zijn plaatsingsgemiddelde van 1.45 aan naar 1.65.

Voor Piet Kost uit Julianadorp verliep de gewestelijke finale minder voorspoedig. De tweede vertegenwoordiger van district Noord West Nederland bracht een startkapitaal van 1.47 mee naar Onderdijk maar kwam daar lang niet aan. Met 2 matchpunten ontliep hij door nu 1.31 nog wel de laatste plek.