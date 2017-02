Timo Elzinga naar NK jeugd

SCHAKEN - Magnus speler Timo Elzinga heeft zich geplaatst voor het NK jeugd.

Door Ruud Ramler - 12-2-2017, 17:50 (Update 12-2-2017, 17:50)

De speler uit Schagen behaalde in Zuid-Scharwoude bij het provinciaal kampioenschap voor jeugdschakers een prachtige tweede plaats in zijn leeftijdscategorie. Hij won zes van zijn zeven partijen. Talent Timo was alleen niet de enige met die prima score.

Dus moest er een barrage worden gespeeld. Die werd door de Schager troef van Magnus verloren.

Desondanks is hij door dit resultaat wel geplaatst voor het nationaal kampioenschap dat medio juni in Meppel wordt gespeeld.