De ambitieuze prioriteitenlijst van Koen Stam

PR Foto Koen Stam (rechts) op Spaans grondgebied, Salou, in overleg met bondscoach Kees van Wonderen. ,,Ik ben hier uit mijn comfort zone.’’

SCHAGEN - Zijn eerste ambitie is assistent van de hoofdtrainer bij AZ te worden. Of eindverantwoordelijke tussen een lichting in naam van Oranje. Maar als Koen Stam de cursus coach betaald voetbal eenmaal afgerond heeft, kan het wensenpakket verder worden uitgebreid. Ondertussen laat de ondernemer uit Schagen zijn voetbalschool niet los. ,,Liefst zou ik het hele land in gaan.’’

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 11-2-2017, 7:00 (Update 11-2-2017, 7:00)

Stam (bijna 30) heeft inmiddels geaccepteerd dat zijn ontwikkelmethode om van talentvolle jeugd pareltjes te maken, tot twee plaatsen beperkt moet blijven. Het...