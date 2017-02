De Ruif is onfortuinlijk tegen Leekster Eagles

TUITJENHORN - En weer miste De Ruif een afslag die wellicht nog naar de nacompetitie in de eerste divisie zaalvoetbal kon leiden. Er waren mogelijkheden tegen Leekster Eagles maar per saldo leverden de Tuitjenhorners toch weer in, 4-5.

Dat was een onverdiende afloop. De Ruif had op basis van de eigen inbreng en de wijze waarop doelman Richard Hoogeboom die bij de tegenstander frustreerde minimaal recht op een punt. Dat het zover niet kwam lag opgesloten in een door de leiding beïnvloedde slotfase. Met Leekster Eagles in foutenlast en de thuisclub dus bij iedere overtreding naar de stip die op tien meter van het doel is getrokken. Koen Hollenberg, die weer eens om kon kijken naar een sterke en bepalende rol bij De Ruif, had zo’n vrije schietkans al onberispelijk langs de kwalitatief niet hoogstaande doelman uit Leek geknald voor 4-4. En nu na een duidelijke handsbal bij de Eagles, de kans moeten krijgen dat nog eens te doen. Maar de arbitrage beoordeelde het geval niet als opzettelijk genoeg. De bal rolde langs verscheidene stations verder, kwam in Leeks bezit en werd toen door uitblinker Hoogeboom schlemielig gemist.

Leek vierde de 4-5 zege die op basis van het verschil op de ranglijst zo logisch had moeten zijn, als een kampioenschap. Het zegt ook iets over de status die De Ruif, met afstand hekkensluiter in de eerste divisie, na de winterstop heeft verworven. ,,We slaan geen modderfiguur meer’’, sprak Ike Bleeker naar waarheid. Dat hij niettemin ontevreden was over de eerste helft had een andere reden. ,,Veel te gezapig’’, beoordeelde de coach het spel van zijn ploeg die met een 2-3 achterstand ging rusten. Koen Hollenberg had De Ruif na een vrije doortocht laag over de grond op 1-0 gezet. Twee mindere momenten van de verdediging, met de 1-2 vlak nadat Luke Schuffelen de buitenkant van de paal had geraakt, draaide de zaak om. Waarna Kick Glas, met uitblinker Hollenberg nu in de bediening, de balans weer in evenwicht hielp. Die volkomen logische gang van zaken werd weer aan het wankelen gebracht toen de Eagles frank en vrij mochten uithalen. Bleeker schudde het hoofd voor zoveel onnodige tegenslag. Maar had ook geconstateerd dat hier weer een tegenstander op bezoek kwam die in verwarring raakte door de speelwijze van de nummer laatst. Geen zaalvoetbal pur sang maar ontzettend lastig te bestrijden. Luc Schuffelen liet het ongenoegen met zijn droge 3-3 overwaaien naar de andere kant. Met Hollenberg trefzeker vanaf tien meter en een opponent die vanwege de foutenlast gedwongen was op zijn tellen te letten, gloorde er succes voor de thuisclub. Dat het zover niet kwam had enerzijds met de eigen beoordeling door de leiding te maken. Die verder niet van invloed was op het scoreverloop. Maar belangrijker is dat De Ruif als geheel niet de vorm heeft die op dit niveau wordt verlangd.