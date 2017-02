Scagha vergeet het voor zichzelf spannend te maken

SINT PANCRAS - Of hij kon leven met het resultaat? Oefenmeester Jord Breed twijfelde geen moment. ,,Nee. Dit is erg zuur.’’ De trainer in dienst van Scagha ’66 hield voorafgaand aan het duel met Vrone rekening met een zege. Hij moest echter genoegen nemen met een punt: 3-3.

Door Paulo Ramler - 10-2-2017, 22:29 (Update 10-2-2017, 22:29)

Daarmee heeft zijn formatie inmiddels al drie wedstrijden op rij niet meer gewonnen. De bovenste regionen van de topklasse raken daardoor steeds meer uit zicht. Terwijl er op bezoek bij Vrone toch voldoende mogelijkheden...