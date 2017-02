Voetbalduels zijn nu al afgelast

SCHAGEN - Het belooft een karig weekeinde te worden voor de regionale voetballiefhebbers. Nog voor het weekeinde is begonnen zijn er zeven duels afgelast. Zelfs het kunstgras van SRC is verboden terrein.

Door Ruud Ramler - 10-2-2017, 17:59 (Update 10-2-2017, 18:05)

Daar ging vrijdag een streep door de ontmoeting van de zaterdagvoetballers tegen Blauw Wit. In dezelfde vierde klasse komt Kleine Sluis deze zaterdag niet in actie tegen Dindua.

In de zondagse vierde klasse gaf de consul van Nieuwe Niedorp op vrijdag al een negatief advies voor de wedstrijd tegen SRC. Een afdeling lager is vijftig procent nu al van de agenda gehaald. Wiron tegen Vesdo, VZV contra Kaagvogels en MOC versus Petten gaan morgen niet door. De vrouwen van Winkel komen zondag evenmin in actie op eigen veld.