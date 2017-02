GMN-klassement voor vier wielerronden

BREEZAND - Op initiatief van Dennis van der Veen en Gerard Top krijft de Noordkop het GMN-klassement.

Door Ruud Ramler - 9-2-2017, 14:25 (Update 9-2-2017, 14:25)

Een overkoepelende competitie van de categorie amateurs/sportklasse bij de mannen voor de wielerronden van Guldemond (Den Helder, 17 april), Breezand (23 april), ’t Zand (7 mei) en Julianadorp (3 september). Van der Veen is betrokken bij de organisatie in de Polder. Top is van het bedrijf dat toonaangevend is op het gebied van gewasbescherming, meststoffen en zaaizaden in de bloembollensector in Nederland. Per wielerronde worden punten verdeeld op basis van klassering. In Julianadorp tellen die punten dubbel. Het eindklassement is daardoor tot het laatste moment spannend.