Kaderteam BCS struikelt in Beverwijk over materiaal

BEVERWIJK - Het kaderteam van BCS heeft bij Friends een pijnlijke 6-2 nederlaag moeten incasseren.

Door Ruud Ramler - 8-2-2017, 22:46 (Update 8-2-2017, 22:46)

Omdt Kees Klijbroek door ziekte was geveld stond Siem Bruin in de opstelling. Hij liet iedereen zien, waarvoor hij was gekomen. Begonnen van acquit met een rustig opgebouwde serie, bleef hij goed gefocust en maakte herhaaldelijk gebruik van de meest simpele rechttoe rechtaan oplossingen. Zo stevende hij snel af op de finish in drie beurten met een startserie van 65.

Joop Roelands kon van meet af aan geen...