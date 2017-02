VZV bij beste acht in handbalbeker

'T VELD - De handbalvrouwen van Maedilon/VZV hebben voor de tweede keer in twee jaar tijd de kwartfinale van het landelijke bekertoernooi bereikt. DSS werd als vijfde ploeg dit seizoen aan de zegekar gebonden: 33-25.

Door Johan Koorn - 8-2-2017, 22:46 (Update 8-2-2017, 22:46)

En dus is, net als in 2015 (toen Sercodak/Dalfsen het eindstation bleek, 21-45), de grote finale op Hemelvaartsdag theoretisch gezien nog twee zeges weg. Het is, naast de vierde plaats in de competitie, een extra kans om historie te schrijven.

Verschil met destijds is dat het optimisme -...