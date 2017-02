Talenten baren opzien bij NK in Thialf

NOORDKOP - Hoewel we al jaren kampen met een milde winter, blijft schaatsend Nederland bijzonder actief. Dit weekend stond het Nederlands kampioenschap voor junioren in Thialf op het programma. Waarbij ook flink wat regionale troeven aan de start verschenen. Met de jonge Isabel Grevelt (14) uit Petten, uitkomend voor de Alkmaarsche IJsclub, als sterkste vertegenwoordiger bij de C-jeugd en de zeventienjarige Lynn Dekker (Schaatsselectie Alkmaar) uit Warmenhuizen in de A-categorie. Een rondje langs de velden.

Door Paulo Ramlersport.sc@noordhollandsdagblad.nl - 7-2-2017, 8:00 (Update 7-2-2017, 8:00)

Isabel: ,,Het zat allemaal een beetje tegen....