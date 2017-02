Niedorp loopt nu al drie punten achter

NIEUWE NIEDORP - Over het resultaat kon Nieuwe Niedorp trainer Reinier Wagner na afloop niet klagen. Zijn ploeg speelde - met een zwaar gehavend elftal - knap gelijk tegen een beter Wieringerwaard (3-3). Maar zelfs een goede prestatie kan verwerpelijk zijn. Want de harde waarheid is, dat Nieuwe Niedorp nu al drie punten achter loopt.

Door Fedde Hoogendoorn - 6-2-2017, 8:00 (Update 6-2-2017, 8:00)

Althans, dat was de stelling van de oefenmeester zelf. Waar tijdens de openingswedstrijden van het seizoen nog werd gewonnen van Wieringerwaard (5-1) en gelijkgespeeld tegen Schagen (2-2),...