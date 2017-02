Schagen is makkie voor Hollandia T

Foto Marc Moussault Rory Burger vormt ook hier een regelrechte bedreiging voor Schagen.

TUITJENHORN - Hollandia T had geen kind aan Schagen. Ivo Rohling constateerde dat halverwege al (3-1) maar het terechte commentaar toen van de trainer was ook het enige dat vlamde bij de bezoekers.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 5-2-2017, 23:12 (Update 5-2-2017, 23:12)

De thuisclub had aan een degelijke presentatie genoeg om uit te halen. Nooit sprankelend maar voldoende effectief om het doelsaldo in de nog foutloze tweede periode verder op te krikken. Al is het de vraag of de Tuitjenhorners die meerwaarde nog uit hoeven te spelen nu de eerste concurrent,...