SRC als sluipmoordenaar voor Succes

Foto Marc Moussault Mark de Vries, maker van het tweede doelpunt, gaat over de knie bij Succes.

SCHAGEN - Bij de eerste gelegenheid na de winterstop is SRC goed van start gegaan. In het thuisduel met Succes had de ploeg het lang moeilijk, maar toonde het zich uiterst effectief voor de goal van keeper Martijn Lont. ,,We hebben hard voor elkaar gevochten en dan zie je dat je uiteindelijk toch die mogelijkheden krijgt waarin je kan toeslaan’’, aldus aanvoerder Stijn Buik.

Door Mark Borsje - 6-2-2017, 7:00 (Update 6-2-2017, 7:00)

Het duel dat werd gestart met een minuut stilte ter ere van de overleden en hondstrouwe SRc supporter...