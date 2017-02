Con Zelo maakt stappen en bewijst dat met zege

WAARLAND - Con Zelo-trainer Mark Pauli was logischerwijs goed gestemd na de 5-0 overwinning op ZDH. Hij zag zijn formatie in de eerste wedstrijd na de winterstop spelen zoals hij voor ogen heeft.

Door Kay Korevaar - 5-2-2017, 22:07 (Update 5-2-2017, 22:07)

Dat is aanvallend voetbal. Alle spelers moeten de bal willen hebben en zich comfortabel voelen als ze hem eenmaal hebben. ,,We hebben een goede selectie. Al vind ik dat we te laag staan voor de kwaliteiten die we hebben. Het kost tijd om deze manier van spelen onder de...