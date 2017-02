Kracht zegt lang niet alles

Foto: Marc Moussault De mannen van touwtrekvereniging Monnickendam geven alles in de finale van de ’koningsklasse’

HIPPOLYTUSHOEF - Het is geen alledaagse sport, touwtrekken, toch wordt het overal in Nederland beoefend. Dit weekend stonden de Open Nederlandse kampioenschappen op de agenda in Hippolytushoef. Dat toernooi bleek een prooi voor touwtrekvereniging Monnickendam.

Door Irene Bunelsport.sc@noordhollandsdagblad.nl - 6-2-2017, 7:00 (Update 6-2-2017, 7:00)

Net als vijf jaar geleden mocht sporthal Wieringen het strijdtoneel zijn. Hoewel er geen vereniging meer zit in de Noordkop, leeft het nog enorm. Tanja en Aad Dobbe uit Breezand hebben zich volop ingezet om het evenement weer naar Hippolytushoef te krijgen. Zelf hebben ze de sport...