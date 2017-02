De Boemel krijgt dreun in strijd om titel

TUITJENHORN - De Dreu/De Boemel heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door met 3-1 te verliezen van Keistad.

Door Erik Poel - 5-2-2017, 13:04 (Update 5-2-2017, 13:04)

Coach Eric den Boef zag zijn team onder de maat presteren. ,,We hadden simpelweg een offday. Er lukte bijna niets. De passing was wisselvallig. We konden zelf nauwelijks druk zetten met de opslag. En aanvallend deed het vaak pijn aan mijn ogen. Slappe smashes of juist ballen die in de tribune verdwenen. Ook blokkerend leek het nergens op. En als dat dan niet loopt,...