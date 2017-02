Vios zet Scagha flink te kijk

Foto Marc Moussault Ber Meulemans voert de druk op bij Niels Spaans. Bob Tesselaar zorgt voor rugdekking.

WARMENHUIZEN - Het verschil in geleverde energie en getoonde beleving was in netto cijfers 4-1. Maar het prestige dat Vios/Gomes NH won door de hoger aangeslagen streekgenoot Scagha te kloppen was onbetaalbaar. En er viel ook nog eens helemaal niets op af te dingen.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 23:02 (Update 3-2-2017, 23:02)

Sterker, als de nieuwkomer wekelijks voor deze gedreven aanpak had gekozen zou de wereld er in de topklasse zaalvoetbal voor Warmenhuizen heel anders hebben uitgezien. Vios wachtte niet af om uit zijn schulp te kruipen. Maar gooide de...