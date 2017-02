Sleutelduel ZAP in derde periode

BREEZAND - Nog zonder Anniek Bruin staan de handbalsters van ZAP zaterdagavond voor een sleutelduel. Winst tegen DSVD betekent een grote stap naar succes in de derde periode van de eerste divisie.

In dat geval houden de Polderse handbalsters de klink van de deur naar de nacompetitie nagenoeg vast. Alleen is klaren van de klus iets lastiger dan er hier over praten. DSVD mag dan de huidige nummer twee zijn, na de nederlaag tegen Quintus 2 dat de derde plek inneemt, in...