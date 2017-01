Esther Schop leidt met Nantes druk bestaan

NANTES - Het gaat Nantes Loire Atlantique zowel Europees als in de eigen competitie voor de wind. Niet in de laatste plaats door de stimulerende werking van Esther Schop, bij Dalfsen opgehaald om de Franse inboedel te versterken.

Door Ruud Ramler - 31-1-2017, 17:43 (Update 31-1-2017, 17:43)

Vanavond heeft de nummer vier van de hoogste afdeling in de Ligue Francophone de Handball (LFH) de volgende krachtmeting in korte tijd op het programma staan. Als met Issy Paris de (gedeelde) nummer twee waar onder meer landgenote Lois Abbing actief is, op bezoek...