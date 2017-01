Van Geemen gaat weg bij DWOW

WIERINGERWERF - Eric van Geemen vertrekt na dit seizoen bij DWOW. De Monnickendammer, die bezig is aan zijn tweede seizoen van een tweede termijn bij de derdeklasser, nam eind vorig jaar zelf al een voorschot op dat besluit.

Door Ruud Ramler - 30-1-2017, 22:11 (Update 30-1-2017, 22:11)

Het is inmiddels ook bestuurlijk bekrachtigd. DWOW dacht in Mark de Vries al een opvolger binnen te hebben. De Nieuwedieper, die als profvoetballer onder meer voor Cambuur en Heerenveen speelde, had een mondeling akkoord bereikt om zijn huidige activiteiten bij zaterdagderdeklasser HCSC te combineren. Maar De Vries vertrekt op korte termijn naar de Faeröer Eilanden om daar als assistent-trainer aan de slag te gaan. Zijn contract bij HCSC biedt hem die mogelijkheid. Waardoor ook DWOW alsnog op zoek moet.