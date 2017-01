Gouden Tientje voor Anneke Molenaar

NIEUWE NIEDORP - Anneke Molenaar van Paal Tien uit Sint Maartensbrug heeft een Gouden Tientje bij De Opklap gewonnen. Zij verzamelde in de vierde klasse 114 punten en was niet te achterhalen.

Door Ruud Ramler - 30-1-2017, 16:18 (Update 30-1-2017, 16:18)

De traditionele wedstrijd werd bij de organiserende vereniging in beweging gebracht door Nederlands kampioene Gonny Mol uit Wieringerwaard. Bij de supers en eerste klasse hadden Marrie Schuur van Paal Tien en Lenie Honkoop met in totaal 126 punten hoge verwachtingen. Maar werden voorbijgestreefd door Tineke de Best uit Wormer die...