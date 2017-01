Kleine Sluis staat quitte met Spartanen

WOGNUM - Van trainen was tijdens de winterstop amper sprake. Daarom gooide oefenmeester Remy Zoer het bij zijn Kleine Sluis vooral op de conditie. Op bezoek bij concurrent Spartanen kwam dat bijzonder goed van pas: 0-1.

Door Paulo Ramler - 29-1-2017, 19:47 (Update 29-1-2017, 19:47)

Daarmee heeft de voetbalformatie uit Anna Paulowna direct revanche genomen op de nederlaag in eigen huis. Toentertijd werd het 0-2 in het voordeel van Spartanen. ,,Een onterechte uitslag en nu hebben wij ietwat onverdiend gewonnen. We staan quitte’’, gaf trainer Zoer na afloop van de overwinning...