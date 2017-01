Spaarnestad is lang lastig voor Boemel

TUITJENHORN - De mannen van de Dreu/De Boemel hebben de lastige thuiswedstrijd tegen Spaarnestad knap met 3-2 gewonnen en doen daardoor nog altijd volop mee voor het kampioenschap.

Door Erik Poel - 29-1-2017, 15:51 (Update 29-1-2017, 15:51)

Coach Eric den Boef was zeer tevreden over de moeizame zege. ,,Spaarnestad staat niet voor niets zo hoog op de ranglijst. We zagen vanaf het begin van de wedstrijd gelijk waarmee zij de punten halen." Den Boef doelde op de sprongservice van ex topspeler Paul Pilon. ,,Zijn sprongservice is echt extreem hard. Zelden zo'n...