Heroïsche zege van Dinto

Foto Marc Moussault Lynn Delver (nr. 9) verrast het blok van Armixtos dit keer met een tactisch balletje.

WARMENHUIZEN - In een heroïsch duel hebben de volleybalsters van Bejo/Dinto de koploper in de derde divisie verslagen. De sensationele overwinning op Armixtos was pas na ruim twee uur met 3-2 in het voordeel van de thuisploeg beslist.

Door Erik Poel - 30-1-2017, 7:00 (Update 30-1-2017, 7:00)

De voortekenen waren op voorhand niet gunstig voor Dinto. Bij Armixtos waren de messen geslepen. De ploeg wilde revanche voor de thuisnederlaag in november tegen de nummer drie van de ranglijst. Na dat duel hadden de Amsterdamsen geen wedstrijd meer verloren en nu volledig...