ZAP lijkt klaar voor duel met nummer twee DSVD

BREDA - ZAP heeft tegen United Breda een overtuigende en plichtmatige handbalzege geboekt: 14-36.

Door Johan Koorn - 29-1-2017, 14:58 (Update 29-1-2017, 14:58)

De nummer vier, had weinig moeite met de rode lantaarndrager. De staf van hoofdcoach George Dekeling en assistent Kayleigh van Nuland had de nadruk gelegd op zo weinig mogelijk doelpunten tegen te krijgen. Deze missie was geslaagd.

Aanvallend scoorde ZAP er lustig op los. Bij rust was de marge tien treffers, 6-16, na de pauze werd dit uitgebouwd naar een nog groter verschil. Met name Riekie Singer (12 treffers)...