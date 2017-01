VZV in laatste kwartier alsnog van de vloer geveegd

AMSTERDAM - Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, heeft Maedilon/VZV zich bij koploper VOC kranig geweerd. De handbalwedstrijd duurde voor de vrouwen uit 't Veld echter een kwartier te lang: 39-22.

Door Johan Koorn - 29-1-2017, 14:51 (Update 29-1-2017, 14:51)

VOC veegde VZV in de laatste vijftien minuten in een zeer hoog tempo van het veld. VZV schoot te snel op het doel van de tegenstander, waardoor VOC gretig en dankbaar in de snelle tegenaanval steeds kon profiteren. Daardoor liep de score alsnog hoog op.

Hoe anders was het gevoel bij 19-18,...