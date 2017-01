Ontsnappingsclausule Vios

Foto Marc Moussault Ber Meulemans maakt duidelijk wie er baas op de vloer is.

WARMENHUIZEN - Vios/Gomes NH heeft zijn overlevingskansen in de topklasse zaalvoetbal in ieder geval niet verkleind. De 5-2 zege op Vrone was noodzaak. De manier waarop maakte niet trots maar die kanttekening deed nog de minste pijn.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 27-1-2017, 23:14 (Update 27-1-2017, 23:14)

Het ging deze avond in De Doorbraak overduidelijk om de knikkers, hoe het gespeeld werd was uiteindelijk niet belangrijk meer. De bezoekers hadden een overwinning nodig om in de degradatiestrijd niet voor onbegonnen werk te komen staan. Vios zocht de punten om in plaats van...