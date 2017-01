Zeemacht krijgt muur van De Ruif wel omver

Foto Peter van Aalst Rens Klijbroek heeft het Helderse gevaar onderkend.

DEN HELDER - Ook in De Brug trok De Ruif/ZoHip.nl zijn inmiddels bekende muur voor het eigen doel weer op. Maar waar koploper Volendam vorige week zijn status verloor, had Zeemacht nu wel het gereedschap om te kunnen slopen, 4-1.

Door Ruud Ramler - 27-1-2017, 23:12 (Update 27-1-2017, 23:12)

Dat was ook dik verdiend, zag Danny Burger die coach Ike Bleeker op de bank waarnam. ,,Veel snelheid, constant positiewisselingen en steeds weer de tweede paal zoeken. Het was duidelijk dat Zeemacht er een training aan besteed had om onze gedwongen tactiek...