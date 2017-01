Robbert de Nijs compleet plaatje op mtb

Archieffoto Robbert de Nijs (voorgrond) vindt ook makkelijk zijn weg op het strand.

WARMENHUIZEN - Eerder dan hij gewend was stapt Robbert de Nijs begin volgende maand al op de mountainbike. Die wordt momenteel voor hem in elkaar gezet. Om samen met Marc de Maar, uit de Roompotploeg vertrokken voor een toekomst in die andere fietsdiscipline, aan de Algarve Bike Challenge te beginnen. ,,Direct een grote uitdaging in het seizoen met de wereldkampioenschappen als échte piekmoment.’’

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 28-1-2017, 7:00 (Update 28-1-2017, 7:00)

De voortekenen om eind juni met ambities naar Duitsland te gaan zijn er. De Warmenhuizer kon afgelopen seizoen immers...