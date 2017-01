VZV verkiest Duncan Muskiet voor groep

’T VELD - Duncan Muskiet keert terug in de regio. De Abbekerker wordt het nieuwe voetbalseizoen trainer van VZV waar hij Heiko van Leeuwen opvolgt. ,,We krijgen een jonge ploeg’’, zegt voorzitter Piet Ligthart. ,,Daar hebben we onze beslissing op gebaseerd.’’

Door Ruud Ramler - 27-1-2017, 17:04 (Update 27-1-2017, 17:04)

Muskiet was eerder actief bij Flevo en later Wiron. De afgelopen seizoenen had hij de A junioren (tegenwoordig onder 19 genoemd) van tweedeklasser Zouaven uit Grootebroek onder zijn hoede. Maar hij hield de wens om weer een eerste elftal te kunnen...