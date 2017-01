Hoofdmacht Dinto boekt progressie tegen reserves

WARMENHUIZEN - De onderlinge strijd tussen de volleybalhoofdmacht De Nijs/Dinto en het tweede team is door de reserves met 1-3 winnend afgesloten.

Door Erik Poel - 27-1-2017, 13:59 (Update 27-1-2017, 13:59)

In de eerste competitiehelft was Dinto 2, nu fier bovenaan in de promotieklasse, nog duidelijk een maatje te groot voor het eerste team, dat door het vertrek van vier zeer talentvolle jeugdspelers naar hogere clubs, flink aan kracht had ingeboet. Het bleek dat de hoofdmacht flinke progressie gemaakt heeft. Jorik Leurs sloeg frequent hard langs de blokkering en ook George...